Evelin Poolamets pürgib Ida-Virumaalt riigikokku

Nimekirja esinumbriks on ettevõtja ja pikaaegne Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni president Kersti Kracht, Vinni vallavolikogu liige Evelin Poolamets on valimisnimekirjas viiendal kohal.

Poolamets ütles, et Ida-Virumaa on tähenduslik piirkond, mille hea käekäigu eest peaks seisma kogu Eesti ja EKRE töötab Ida-Virumaa jaoks välja lahendused, mis aitavad kasvatada riigi kohalolekut ning säilitada eestluse elujõudu. "Me peaksime panustama ka Lääne- ja Ida-Virumaa tõhusasse koostöösse, sest ajalooliselt ollakse üks Virumaa, mis on kunstlikult poolitatud," lisas ta.