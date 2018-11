Kalataudi vastu kaitset pole  

IHN on lõheliste viirushaigus, mis kahjustab enamasti noori kalu. Viirus nakatab aga igas vanuses kalu ning need jäävad viiruse kandjateks. IHN on laialt levinud kõikjal maailmas, sealhulgas Põhja-Ameerikas, Kesk- ja Lõuna-Euroopas, Kaug-Idas ja Venemaal Karjalas ning Soomes.