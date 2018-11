Repliik: näosaade toob varjust välja

Näitleja Saara Kadaku esinemine saates “Su nägu kõlab tuttavalt” oli sügaval südames. Selles oli sentimentaalsust, kuid sama palju suutis meelelahutusliku tõukega saade, kus teinekord lahtise lustiga ümber käidud, jääda maitsekaks. Vägi ja iseloom. Mis peaasi, tunne, et me suuri surnuid ei kamanda keegi ... Nagu on öelnud suur luuletaja Betti Alver.

Laul ja luule ei lõpe, massimeedial on võime tilgutada ajaloolist mälu just siis kui vaja, kui õige aeg, meenutades, et me ei unustaks neid, kes on iseennast ületades laulnud ja loonud.