11 aastat ootust: Viru-Nigula kirikul süttis viimaks igatsetud valgus  

Muusik Hillar Vimberg, kes kuulub kirikukoorisse, on ringi rännates ikka imestanud, kuidas igal pool on jumalakoda valgustatud, aga Viru-Nigula luteri kirik on pilkasuses. “Mõtlesin, kas oleme erand või pommiauk. Pime koht, kus kirik pole valgustust väärt,” ütles Vimberg.

Niimoodi kujunes 11 aasta jooksul teemast rääkides tasa ja targu välja eesmärk. Vimbergi eestvedamisel alustati ka korjandust ning annetajaid oli lausa kogu maailmast. Kui uued vallajuhid võimule tulid, suutis ta neid veenda, et kogukonnale on vajalik kiriku väljajoonistumine valgusvihus. “Paistab, et vallavanem Einar Vallbaum on arukas mees, sai aru, et see tuleb lihtsalt ära teha,” lausus Hillar Vimberg.