Rakveres piki Lilleoru tänavat sõitev autojuht ei oska kahtlustadagi, et Aia tänava ristmikul kehtib parema käe reegel. Olukorra teeb segaseks asjaolu, et samas asub Aldar Marketi parkla ja Aia tänava ühel suunal on liiklusmärk “Anna teed”, teisel mitte.