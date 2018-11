Rahvahääletus: aita valida aasta parim toode või teenus

Virumaavuti suitsutatud vutimunad

Parim valgutoode, suitsutatud vutimunad.

Arkna Karjatalu OÜ Metsa Gouda juust

Väga eriline, kohalik, puhtast piimast juust, millele annavad maitset kuusevõrsed, pohlad ja mesi.

Merti Tootmine OÜ puitripplaed ja seinamoodulid

Innovaatilised, väga nõutud Eestis ja väljaspool.

Moe OÜ juubeliviin J. J. Kurberg Rukis

Moe OÜ toodetud juubeliviin J. J. Kurberg Rukis on loodud Eesti 100. ja Moe 330. aastapäeva auks. Toode on eriline rukkilinnaste kasutamise poolest. Tavapäraselt aetakse teraviljapiiritust täisteraviljast, kuid sada aastat tagasi oli vaja viina tegemiseks teravili kõigepealt linnastada.

Ärklitoa OÜ kiilipleed

Ärklitoa tõi välja oma aastaaegade keraamikasarja ja kiilimustriga villase pleedi.

Eler Hydraulicu betoonipumba ümberehitus põllumajanduses ladustatud sõnniku segamiseks ja pumpamiseks

Innovaatiline toode Eesti põllumajanduse jaoks, mis hoiab kokku lausa kolme inimese töö. Toode on valminud põllumeeste tellimusena ja tegemisel on nende soove arvestatud. See toode on põllumeestele asendamatu ja nad on tänulikud, et saavad seda kohapealt mõistliku hinna eest osta ega pea kulutama miljoneid eurosid, et Saksamaalt tellida.

Freezedry külmkuivatatud marjad

Maitsev, tervislik ja säilitusainetevaba. Külmkuivatatud tooted säilitavad kõik peamised omadused – värvuse, kuju, suuruse, maitse, tekstuuri ja toitained. Kuivatamisel aine maht ei muutu, aga selle kaal väheneb 70–94 protsenti. Selliselt töödeldud toiduaine säilivusaeg on aastaid. Freezedry kasutab kodumaist toorainet.

Rono Designi toodetavad paadikujulised saunad

Ainulaadse disainiga Eesti käsitöösaun. Iga väliselt pilkupüüdva paadisauna lava on unikaalne, sest toormaterjaliks vajaliku kasepuu otsivad rannikul sündinud meistrid metsast ise üles ja iga lava on pühendunud meister isemoodi nikerdanud. Kummuli keeratud kalapaati meenutava sauna välispind on kaetud kuuse- ning sisepind haavalaastudega. Ühe sauna ehitamiseks kulutatakse umbes 4000 laastu, mis ei vaja väljavahetamist vähemalt 50 aastat. Pisikese verandaga saunad on 4–6-kohalised, varustatud Harvia kerise, klaasukse ja leedvalgustitega. Üheks peamiseks ekspordituruks on Soome.

Matsimoka traditsiooniline salaami

Eesti esimene traditsiooniline salaami, mis valmib kvaliteetlihapoes kohapeal spetsiaalsetes kliimakappides. Toote valmimise aeg on kaks nädalat ja seetõttu on kogused piiratud. Salaami valmistamist käisid Matsimoka meistrid õppimas Itaalia parimatelt salaamivalmistajatelt. Tooraine on eestimaine.