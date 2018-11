Repliik: peekonil on vähem kannatust

Üks teenindab ostjat, teine teeb seda ka, aga tema juurde soovib jutule neli inimest. Selles leti otsas on klaasi taga lihatükid. Kolmas laob ühest anumast teise peekoniviile. Astun tema lähedusse. Tema kandis on kana, seda tahan ka. Mõtlen, et ootan ära, kuni ta töö lõpetab. Pats, pats, peekoniviilud. Anum sai täis. Ei saanud, võib alla suruda ja lisada. Pats, pats. Nüüd on küll täis. Ei, saab veel torni laduda. Pats, pats. Saab vajutada ja veel kõrgemaks ehitada. Mu meelest väldib teenindaja väga hoolikalt minu pilku.