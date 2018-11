Juhtkiri: igale istmikule pink

Mõnel maal on pinkide pühendamisest saanud suisa iselaadne omavalitsuse äriprojekt, sest neid, kes soovivad pinki kellegi austuseks sinna või tänna panna, on väga palju. Nii seab linn näiteks parki pingi, aga müüb selle kohe kellelegi maha, et too saaks mälestada mõnda tuntud inimest või hoopis oma vanaisa, kes pargis jalutamas armastas käia.

Ungaris Balatoni ääres on Keszthely linn, suurim Balatoni kaldal, aga iseenesest Rakvere mõõtu. Järve kaldad on pinke täis ja igal pingil on mälestustahvel. Tahvlitega on rikastatud ka pingid mereäärses Brightoni linnas Inglismaal, küll selle vahega, et nii mõnigi mälestuspink on pühendatud anonüümselt inimesele, kes armastas merd, elu ja teisi inimesi.