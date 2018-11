Kirjanikku ennast esitlusel kohal ei olnud ja trükisooja teost tutvustasid MTÜ Oma Pere esindajad, sest käimas olevasse lapsendamisnädalasse sobib Tomuski värske lasteraamat suurepäraselt. Teosest kõnelenud Sigrid Petoffer ütles, et lapsevanemaks olemise juures pole tähtis olla parim, oluline on olla piisavalt hea vanem. Raamat “Kõik emad on head” räägib loo vanemliku hooleta jäänud Mari teekonnast oma uue pere juurde.