10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Komsomoli aastapäeva tähistamiseks olid Aaspere 8-kl. Koolis malevakoondus ja peoõhtu. Algul peeti pidulik malevakoondus. Rühmanõukogu esimehed raporteerisid, et nad on täitnud komsomoli 50. aastapäevaks võetud ülesanded. Malevanõukogu esimees andis külalistele märgid ja õnnitluskaardid. Paremad pioneerid said aukirjad.