Kingsepp Veera kolib Kroonikeskusesse

Kingsepp Veera Treiman on aastakümneid tegutsenud Rakveres Rägavere teel oma töökojas – foto on tehtud 10 aastat tagasi. Nüüd hakkab ta klientide jalavarje parandama Kroonikeskuse esimesel korrusel.

Kingsepp Veera Treiman on kõikvõimalikke jalavarje parandanud 40 aastat. Hiljuti müüs ta oma Rägavere teel asunud maja ning hoovipealse töökoja. “Kolisin korterisse ja sain aru, et ma ei ole valmis kodus passima ja aknast välja vaatama,” ütleb tegus naine. “Ma usun, et minu kliendid tulevad minuga kaasa.”