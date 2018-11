Hooldamata hauaplatsid võetakse uuesti matmiseks kasutusse

Akteerimisele eelnev protseduur on üldjoontes järgmine. Omavalitsuse esindajad koos kalmistuvahiga vaatavad platsid üle ning märgistavad rohtunud või võsastunud kalmud vastava teatisega. Samuti saab plats märke siis, kui hauarajatised on märgatavalt sammaldunud, läbi roostetanud ja lagunenud ning hauaplatsile kogunenud prahi järgi on ilmne, et kalmu ei ole pikka aega hooldatud.