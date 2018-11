Prototroni sügisvooru pääses Rakvere ametikooli noorte pakiveoäpp

"Prototroni kui tehnoloogiliste lahenduste rahastusse jõuab palju ideid, mis on teadus- või uurimistöödest välja kasvanud. Euroopa kutseoskuste nädalal on hea meel tõdeda, et ka kutsehariduse tasandil on väljas konkurentsivõimelised digitaalsed ideelahendused," lausus Prototroni tegevjuht Jana Pavlenkova.

Prototroni sügisvooru laekus 15. oktoobriks 285 ideed, 40 meeskonda pääses sel nädalal järgmisesse vooru 35 000-eurosele auhinnarahale võistlema.

Idufirma FCQ Trans asutasid kolm Rakvere ametikooli kolmanda kursuse logistiku abi eriala õpilast: 19-aastane Kevin Varzin, 18-aastased Tanel Arumäe ja Diana Piilsaar. Sama pakiveoäpi prototüüp saavutas veebruaris esikoha neljakuulises digioskuste programmis Samsung Digi Pass, kus võistles kümme meeskonda kutsekoolidest üle Eesti.

Meeskonnajuhi Varzini sõnul aitab nende mobiilirakenduse prototüüp lahendada väikesemahuliste kaubavedude probleeme. Prototronist otsivad nad eelkõige koostööpartnereid tarkvaraarenduseks.

"Tulevaste logistikutena nägime kitsaskohta, kus pakivedu isegi Tallinnast Tartusse on aeglane ja võib võtta mitu päeva. Meie äpp viib kokku kaks osapoolt: isiku, kes soovib saada kaupa punktist A punkti B, ja isiku, kes on sõitmas samal marsruudil. Kauba soovija määrab hinna, ja kui see sobib vedajale, siis aktsepteerib ta veo läbi rakenduse, viib kauba veel samal päeval sihtkohta ja saab teenuse osutamise eest tasu," kõneles Varzin.

Tallinna ülikooli välja töötatud koolitusprogrammi koordinaator Pirje Jürgens selgitas, et Samsung Digi Passi eesmärk on kutseõpilastele konkurentsieelise loomine tööturule sisenemisel.

"Meeskond FCQ Trans on võtnud Digi Passi programmist kaasa parima – ettevõtlikkuse, julguse ennast näidata ja oma ideest kogu maailmale rääkida ning kõige selle toetamise digivahendite abil. Usume, et nende kirg oma valdkonna probleemidele nutikaid lahendusi leida inspireerib ka teisi kutseõpilasi. Soovin meeskonnale edu ja rohkelt uusi teadmisi kiirendis," lausus Jürgens.

Pavlenkova sõnul on Prototroni osalejate ja vilistlaste hulgas ka teisi kooliõpilaste ideid. "Ma loodan, et see arv hakkab kasvama, ja eriti kutsehariduse omandajate hulgas, sest seal on suurt potentsiaali leida ja arendada huvitavaid projekte. Minu isiklik kogemus näitab ka, et kutsekooli õpilased omavad üsna realistlikku pilti valdkonnast, on pühendunud ja agarad arendajad – aga just tiim teebki eduka start-up'i," lisas Pavlenkova.

Prototroni programmis osalevad meeskonnad läbivad taotlusvooru raames koolitusi, kohtuvad mentoritega ja esitlevad ennast suurimatel Eesti ärifestivalidel. Rahalise toetusega kaasneb start-up'i inkubatsiooniprogramm Tallinna teaduspargis Tehnopol ja muud boonused, et aidata idee arengule kaasa.