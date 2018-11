Lõpuharjutus Tõeline Vedamine kulmineerus lahinglaskmisega

Õppur Tom Lillemaa ütles, et pataljoni valikul (Tapal teenivad sõdurid saavad teenistuskohta valida nelja pataljoni ning kahe kompanii vahel – toim.) lähtus ta just relvade kaliibrist ning suuresti seetõttu ootas ta lahinglaskmist väga. Tõelise Vedamise esimestel päevadel said õppurid harjutada koostööd “kuivalt”, et lahinglaskmine läheks võimalikult edukalt. Laskmise ajal pidid ajateenijad tabama pea kaheksa kilomeetri kaugusel asuvaid sihtmärke.

“Harjutuse nimi on mitmeti tõlgendatav – meil on tõeliselt vedanud sõduritega, kes soovivad suurtükiväelasteks saada ning on initsiatiivikad ja uudishimulikud. Sõduritel on omakorda vedanud ülemate ning instruktoritega, kes annavad oma teadmisi edasi väga efektiivsel moel. Harjutus on näidanud, et vajalikud oskused on sõduritel omandatud päris heal tasemel,” ütles kursuse ülem leitnant Tanel Tatsi.