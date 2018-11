Rakvere liikus riigimajale sammukese lähemale

Riigimajad on planeeritud maakonnakeskustesse, kus osutatakse avalikke teenuseid ning paiknevad riigiasutused. Riigimajade loomise eesmärk on parandada riigiteenuste kättesaadavust ning hoida kokku kinnisvarakulusid.

Lähtutakse põhimõttest, et valdkondlikud asutused hakkavad võimalusel paiknema ühes majas, et pakkuda inimestele teenuseid koordineeritult, mugavalt ühes kohas. Loodava riigimaja asukoht peab võimaldama inimestele hea ligipääsu ja piisava suurusega kliendiala, eriti oluline on see sotsiaalteenuste valdkonna puhul.