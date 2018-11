10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Puhkpillimuusikast Rakveres

Nii nagu igal asjal on on oma algus ja lõpp, nii on see ka muusikapalal, mille esitab orkester. Kuid et orkestril enesel on lõpp, tundub tänapäeval ebatõepärasena. Teame, et meie vabariigis on puhkpillimuusika tugeval alusel ja laialdaselt levinud ning selle ala viljelemisele pannakse praegugi väga suurt rõhku. Ent kui mitte terves meie rajoonis, siis vähemalt rajoonikeskuses on asi küll käest ära. On häbitegu, et ligemale kahekümnetuhandelise elanikuga linnas praktiliselt puudub võimekas puhkpilliorkester.