See oli ajastu, mille võlu seisnes selles, et sa võisid korraga olla nii rokkar, hiphopi avastaja, R&B austaja kui ka kantrimuusika fänn. Seda kõike seetõttu, et ettekujutus, mis popmuusika on, oli väga radikaalselt muutunud. 90-ndad tõid muusikamaailma grunge ja MTV oli üheks noortekultuuri olulisimaks mõjutajaks. Tüdrukuid hullutasid poistebändid ning Eesti diskosaale täitis “vaibakloppimine”. Muusikaviktoriini reeglid ütlevad, et võistkonnad, kel tuleb ära arvata esitatava teose pealkiri ja autor/bänd, ei tohi nutiseadmeid kasutada. Auhinnafondi panustab iga mängija euro, mis on ühtlasi osavõtumaks.