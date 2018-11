“Suutsin teha nägu, et kõik on korras. Ei tahtnud kedagi tülitada ja arvasin, et saan üksi hakkama,” lausus Signe ja märkis, et lastelegi oli see aeg väga raske, kuna ema oli pidevalt pahas tujus või vaevles peavalu käes. “Siis ei suuda ju pakkuda lastele seda kvaliteetaega, mida tahaks,” nentis noor naine, kel jäi tollal ka ülikool pooleli.