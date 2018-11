Virumaa Kammerorkester lohutab hingi muusikaga

Hingedepäev on möödas, aga hingedeaeg kestab. Paraku on karta, et praeguste mossis ilmadega on nii maaalused kui ka maapealsed hinged üsna tujutud. Virumaa Kammerorkestri pühapäevase kontserdiga püütakse hingedele pakkuda lohutust, esitades meeleolukat, kaunist ja ka särtsakat muusikat.