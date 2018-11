Reigo Tamm tegi näosaates Mati Kõrtsi

Loos on oma osa ka ooperilauljatel. Kui muidu laulsid tausta Mati Kõrts, Jassi Zahharov ja Mait Trink, siis saates oli üks meestest Tapa vallavolikogu ooperilauljast aseesimees Reigo Tamm. Tamm rääkis, et hea sõber Lauri Liiv helistas ja tegi ettepaneku numbris osaleda. Tamm andis jah-sõna, sest tema kõrval olid vinged kolleegid ja pakkumine ise oli ahvatlev. “Aastaid olin seda saadet vaadanud ja olin hämmingus, et seda numbrit pole veel keegi teinud,” sõnas Tamm. Tema mängis Mati Kõrtsi, Priit Volmer Mait Trinki ja Tamar Nugis Jassi Zahharovit. “Pidime sõnad ära õppima, liikumise selgeks saama. Kolm proovi oli, puusalt ei tulistanud,” rääkis Reigo Tamm.