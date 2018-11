Põhjamaade nädal Ida-Virumaal süüvib Põhjala elufilosoofiasse

"Me tutvustame hygge't - taanlaste elufilosoofiat -, hubast ja mõnusat olemist, tutvustame norralaste populaarset kõnekäändu "ut på tur, aldri sur" tähenduses „matkates pole kunagi paha tuju", mis peegeldab matkamise kohta norralaste südames. Me selgitame, mis osa on fika'l ja lagom'il rootslaste igapäevaelus ja mis on sisu soomlaste rahvuslikkuse tugisambana. Arutelust võtavad osas Põhjamaade suursaadikud ja Soome populaarse raamatu "Sisu. Soome südikuse kunst", autor Joanna Nylund," kommenteeris Timoštšuk.