Venemaa eestlane rajab Sakussaarde oma unistuste lennuväljakut  

Et siin ja edaspidi segadust poleks, olgu kohe selgitatud, et Viitna lähistele Sakussaarde ei kerki siiski mitte tulede-vilede, tuulelippude ega dispetšeritorniga lennuväli, vaid tagasihoidlik murukattega lennuväljak ehk lennurada, kus nädalavahetustel hakkavad maanduma amatöörlendurid, kus sooritatakse langevarjuhüppeid ja saavad askeldada mudellennunduse huvilised.

Andrey Myallo ise on (sport)-langevarjur ja harrastuspiloot. Tal on oma “moosiriiul” An-2 ja parajasti tudeerib ta lendamise oskust edasi, et saada kätte ka kommertslenduri paberid.