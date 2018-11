Vaade: ma ei tea, kas sai parem

Paaril korral olen juhtunud paika või sattunud olukorda, pärast mida ei suutnud ma süüa liha. Ühel korral kestis tõrge suisa paar nädalat. Jälkustunne läks vähehaaval üle ja kõik loksus endistesse rööbastesse. Eesti esimene vigil, nagu korraldajad seda nimetavad, tekitas minus vastakaid emotsioone.

Ühest küljest on mul loomadest kahju küll. Loomaarmastajana on mul kahju neist notsudest, kelle elu ainus põhjus on saada vorstiks, verikäkiks või peekoniks. Kes ei olegi kunagi midagi näinud ega tundnud. Mõte tapmisele sõidust mõjub igale terve mõistusega inimesele õõvastavalt.

Ent mind loosungite ja ilusa jutuga ära ei osta. Loomi ja linde on personifitseeritud juba hämaratest aegadest. Lood kavalast rebasest, kes tüssab taluperemeest, ning nutikast kassist, kes toob vaesele möldri pojale rikkuse majja, on meile tuttavad.

Aga kuidas tegelikult on? Ma ei usu juttu farmis elavast ja roheliste aasade järele õhkavast lehmast, sest teadupärast ei oska loom igatseda midagi, mida ta kunagi näinud ei ole. Kui loomaõiguslased astuksid sammukese päris elule lähemale, rõhuksid sellele, et ka tööstuslikult kasvatatavatel loomadel peavad olema normaalsed elutingimused, oleks see juba pool võitu. Seni aga on kõigel juures üsna tugev silmakirjalikkuse mekk.