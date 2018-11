Saan aru, et valimised on ees ja poriloopimine käib täie hooga. Riik ei tõsta hindu aasta läbi ja aktsiisid kinnitatakse aasta algul. Aasta sees tõusevad hinnad tooraine (nafta) hinnatõusu pärast. Ka peavad kaupmehed silmas elatustaseme tõusu ja tõstavad hindu. Hinnad on tõusnud alati, iga valitsuse ajal. Lätist ostmise pärast ei tasu tänitada. Hinnad on Lätis odavamad, sest palgad on väiksemad.