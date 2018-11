Arendusnõuniku otsingud kandsid Väike-Maarjas vilja

“Arendusnõuniku töö on nagu Hunt Kriimsilmal. Samas anname aru, et kõiki valdkondi tundva spetsialisti leidmine pole kerge. Usume, et noore inimesena on tal arengupotentsiaal olemas. Kindlasti on oluline see, kui motiveeritud on töötaja ise,” lausus konkursi tulemust kommenteerinud vallavanem Indrek Kesküla.