Beebid nautisid lusikapidu vanemate süles  

Isa Ivari süles suigatab unne Liisa. On isadepäeva õhtutund ja pisikese väsimus pole iseäralik. Tüdrukuke on koos kaksikvenna Aroniga peo rahulikult üle elanud. Rakvere linnavalitsuse valgesse saali oli pühapäeval kutsutud 84 last koos ema ja isaga. Peale Liisa ja Aroni oli peoliste hulgas veel üks paar kaksikuid.