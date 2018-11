Just metsateenijateks kutsuvad end metsandusega seotud inimesed. Ametinimi võib küll teine olla, kuid kõik koos ollakse metsateenijad. Esmaspäeval kogunesid nii endised kui ka praegused metsateenijad, et meenutada olnut.

Metsandusajaloolane Toivo Meikar rääkis, et kokkuleppeliselt loetakse Eesti iseseisva riigimetsanduse sünnipäevaks 13. novembrit 1918. “Eks neid saja aasta sünnipäevi peetakse praegu iga päev, põhjus on selles, et 11. novembril 1918 kirjutasid liitlased alla vaherahulepingule Saksamaaga ja samal päeval andis sakslaste provintsiaalvalitsus Eestis võimu üle Ajutisele Valitsusele,” selgitas Meikar. Ning järgnevatel päevadel võtsid eestlased vähehaaval sakslastelt üle kõik riigiametid, teiste seas metsainspektsiooni.