Kolhoosimajades lonkab tuleohutus mitut jalga  

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Helen Arukaev rääkis, et päästetöötajad said Väike-Maarjast kaebusi, et sealsetes elumajades ei ole tuleohutusega kõik korras. Kontrollimisel selguski, et jutul on tõepõhi all. Veelgi enam – Väike-Maarjas avastati, et kahes kortermajas, kus kevadisel reidil fikseeriti rikkumised, pole midagi muutunud. “Jalatsikapid olid trepikotta tagasi veetud,” kirjeldas Arukaev nähtut. Tema hinnangul ongi korterelamutes suurim probleem seotud jalatsikappidega. Inimesed põhjendavad nende viimist trepikodadesse asjaoluga, et jalatsite koht on väljas. Ei taheta neid puhtuse hoidmise eesmärgil korterisse viia.