Koolides helkurita lapsi ei karistata  

“Jah, kõik helkurid on sealt ära võetud, need läksid nagu soojad saiad,” ütles rõõmsalt Kunda ühisgümnaasiumi direktor Tiiu Millistfer. Lapsed on kaitstud ja direktor on veendunud, et järelkontrollil oli just tänu riputatud helkuritele hea tulemus. Plaanis on helkureid veel pakkuda ja otsida selleks uusi võimalusi.