Isadepäeva mõõduvõtuga tõmmati võistlushooajale joon alla

Võistluse üks korraldaja ja Ojasaare golfiplatsi peremees Jaan Lipsmäe nentis, et kui sügis jätkub ja ilma peab, ei ole välistatud, et saab korraldada ka advendivõistluse. Hooaeg on samas pikaks veninud ning mängijad näitavad väsimuse märke.