Uued rajad panid võimed proovile  

Võitja Keit Nurga tunnistas, et kahte rada ta siiski lõpuni ronida ei saanud. “Iseenesest pole see halb – on näha, et on veel arenguruumi,” ütles ta. Kuna vahe järgmise võistlejaga oli väga suur, jäi Nurga oma tulemusega rahule. “Rajad olid väga head. Ma ei ütleks, et kirved. Ikka tuleb eksimusi ja ootamatusi sisse,” märkis ta. Peagi osaleb Nurga Eesti karikasarja kolmandal etapil Tallinnas, võistlusel The North Face Tallinn Open. Praegu hoiab Nurga enda käes üldarvestuse teist kohta.