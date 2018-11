Uus kalatrepp parandab uimerdajate elu

Venevere Haridus- ja Kultuuriselts on koos külaelanikega püüdnud kaladele head lahendust leida ja ilusamat keskkonda luua ning on seetõttu pidanud 15 aasta jooksul päris keerulise asjaajamisega tegelema. Lõpuks kroonis külaelanike pingutusi edu – paisjärves valmis betoonkärestik.

“Kui eelnevalt paljud arvasid, et kaladele on Veneveres pais raskesti läbitav, siis nüüd peaks olema see ideaalne,” ütles kalatrepi uuendamise üks algatajaid Eerik Lumiste Venevere Haridus- ja Kultuuriseltsist. Eerik Lumiste on ühtlasi ka Vinni abivallavanem. Selts on koostanud kaks suurt projekti. Aastatel 2004–2007 taastati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi abil paisjärv. Paisjärve taastamine läks maksma 141 000 eurot. See oli keeruline periood, sest 25 protsendi suuruse omaosaluse pidi katma omavalitsus.