Töökoht võib osutuda tõeliseks põrguks  

“Sain ruttu selgeks, et mind sinna polnud oodatud,” ütles Kristjan. Kolleegid jätsid töö lohakile, et noor mees selle ära teeks; kui Kristjan oli õhtul letid puhtaks küürinud, ootasid hommikul ees jogurtiga kokku mäkerdatud pinnad; tema keedetud suur katlatäis suppi oli üle soolatud; Kristjanil tuli ka nõusid pesta ja kutsikaks kutsuti teda endiselt. Viimaks kuulis ta peakokka ühe kokaga arutamas, et see noor tuleb välja süüa, sest peakoka õel on kohta vaja. Nii sai Kristjan kõigest aru.