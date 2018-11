Saalihokimehed seilavad võidulainel

Treener Tõnu Salm tõdes, et vahepeal eemal olnud mehed on meeskonda naasnud ning tiim on hästi mängima saanud. Kui enne hooaega mingeid konkreetseid plaane ei olnud, siis nüüd mõlgutab Jäneda SK juba võiduplaane. “Hooaeg on veel pikk,” jäi Salm realistiks, kuid märkis, et medal võiks ikka tulla.