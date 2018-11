Virumaa pokkerimängija pälvis meistrivõistlustel oma viienda medali

Teist aastat järjest oli finaalilauas Kristo Erala, kes pälvis 149 mängija seas seitsmenda koha. See on talle viiendaks medaliks pokkeris. Möödunud aastal oli ta neljas. “Kripeldama jääb, et kolmas meistritiitel jäi saamata,” kõneles Erala, kes saavutas hiljuti Eesti meistrivõistluste OPEM kõrvalturniiril NLH 9-max Progressive Bounty kolmanda koha. Mario Ruuto tuli turniiril NLH Bounty 8-max viiendaks.