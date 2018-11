Tiina Tammetalu näitab akvarelle

Näitusel on kaks osa: “Suur akvarellipersonaal” ja “Museaalseid palasid Tammetalu Galeriist”.

“Et see näitus Rakvere teatri väikses majas saab teoks samal ajal ja samas majas koos uudislavastusega meie kaasaegselt vene naisautorilt, siis mõtte- ja sõnamänguna ja nii tasakaalu mõttes kerkis mul kohe keelele tsitaat ühelt teiselt venelaselt – suurelt Dostojevskilt – nimelt: “Ilu päästab.” Sest ilusad need pildid, mis seekord Rakverre üles saavad, on. Mis seal salata või pikalt keerutada,” selgitas Tiina Tammetalu näituse pealkirja.