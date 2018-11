Põnev raamat kajastab rahvastiku arengut  

Tema teab kõige rohkem, ja mis ülioluline, oskab oma teadmisi ka lahedalt edasi anda. Nii ei olegi midagi imelikku selles, et Eesti riigi juubeliraamatute sarja teose “Eesti rahvastiku 100 aastat” on kirjutanud just Ene Margit Tiit.

Ning nagu sarja raamatutes ikka, on ka rahvastiku loos palju põnevaid pilte ning huvitavat faktimaterjali. Saame näiteks teada, et 1981. aastal oli keskmisel Eesti perel 7,59 kella, 1,58 raadiot, 0,95 televiisorit, 0,72 pesumasinat, 0,55 tolmuimejat ja 0,26 autot. Ehk siis tolmuimeja oli laias laastus vaid igal teisel ning auto igal neljandal perekonnal.

Huvitav fakt on seegi, et kui pärast Eesti taasiseseisvumist hakkas eestlaste osakaal rahvastikus suurenema, siis viimastel aastatel on see taas õige pisut vähenenud: kui 2012. aastal oli Eesti elanikest eestlasi 69,2 protsenti, siis eelmisel aastal 68,8 protsenti.