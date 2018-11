Revals tutvustab Rakveres uut albumit

“Tuulatud Thule” on päris jõuliseks kannapöördeks võrreldes ansambli eelmise rokiliku palaga “MUST.” “Muusikaline mitmekesisus on see, mis mind antud bandi puhul väga võlub,” nentis loo solist Jaanus Saago. “Olles palju aega veetnud Ameerika Ühendriikides, tean, kui mõnus on olla autoroolis koos muusikaliselt mitmekesise rännakuga, kus saab nii kaasa laulda kui ka kaasa mõelda. Meie albumiga võid ühe jutiga sõita Häädemeestelt Suisleppa kordagi oma lemmikut plaadimasinas vahetamata,” võttis Saago kokku pika kuulamise eelised.