Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Virumaa Teataja 50 aastat tagasi

Vinni näidissovhoostehnikumis on uusehitusi käsil arvukalt. Ühtekokku saab oma paarkümmend suuremat ja pisemat. Eeskätt peab muidugi nimetama moodsat 400 kohaga klubi. On alustatud ka suure spordihoone ehitamist. Palju uusi ehitisi on kerkinud ka naabruses asuva Ed. Vilde nimelise kolhoosi keskusesse. Need moodustavad nagu Rakvere satelliitlinna.