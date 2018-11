Ujujad kuhjasid enne tiitlite jagamist rekordeid  

Tegelikult on noormehe trump liblikujumine, kuid sel võistlusel keskendus Ahtiainen teistele aladele. “See võistlus sujus väga hästi. Tore oli, võib rahule jääda,” märkis ta oma tänavuse hooaja teise jõuproovi kohta. Enne vette sulpsamist olevat Ahtiainen mõelnud, et 100 meetri vabaltujumises on tal küllaltki vana rekord, mida võiks uuendada.