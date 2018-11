Kui teeks tänavu hoopis topeltkingi?  

Peeterpaanilik saunamüts, sojavahast käsitööküünlad, Aafrika naiste punutud korvid, vilditud antistressipallid – kas poleks mitte tore midagi niisugust kingituseks saada? Kui ettevõte soovib oma koostööpartnereid meeles pidada (jõulu)kingiga, millel on heategevuslik lisaväärtus, siis üks võimalus on tellida see puuetega inimeste töökeskusest või käsitööd vahendavalt MTÜ-lt, mille kohta on teada, et müügitulu jõuab ka tegijani ning toetab ta elujärge.