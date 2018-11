Top 40: logistikaõpilaste pakiveo jagamisteenuse äpp rändas võistlustulle  

Idee autor Kevin Varzin on peale kursusekaaslaste Diana Piilsaare ja Tanel Arumäe äpi arendamisse kogu aeg kaasanud oma vanaema. Nooruslik vanaema, nutiseadme suur kasutaja, on alati mõistnud, millega tegemist.

Kolmik, kes äpi loomise taga, pole rahuldunud vähesega. “Teeme edusamme,” ütles Kevin Varzin. Ta on seda meelt, et kogu aeg peab toimuma areng, uute sihtide seadmine on esmatähtis. Ja uuenduslikkus on see, mille Varzin julges välja öelda nende tugevusena.