Koolidesse soovitakse treeninguid

“Hetkeseis on nutune – Eesti noored on vähesest liikumisest tingitult tervise ja kaaluga kimpu jäämas,” ütles Tallinna linnavolikogu esimees, Eesti Olümpiakomitee (EOK) täitevkomitee liige, EOK “Sport koolis” ja üliõpilasspordi komisjoni esimees Mihhail Kõlvart. “Maailma Terviseorganisatsiooni prognoosi järgi kannatab aastaks 2025 rasvumise all juba iga kolmas eestlane.”