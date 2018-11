Tühjast majast saab varsti MIA  

Alates juulist kuulub maja ehitusettevõtte KenRiko OÜ juhatuse liikmele Kristo Eralale, kes on korrastanud hoone väsinud fassaadi ja toimetab nüüd sisetööde kallal. Erala rääkis, et Haljalas müügil olnud maja jäi talle silma just soodsa asukoha tõttu: sealt saab kerge vaevaga lähimatesse linnadesse ning pealinngi pole kaugel.