Täna kella 9 ajal sõitis Viljandis taksojuhina töötav Artur kesklinnast Männimäe poole, kui märkas Vana kalmistu parklas pärani uksega tuttavat autot, kirjutas Sakala. Artur kirjeldas, kuidas ta parklasse keeranuna leidis eest põlvili mehe, kes oli üleni hüübinud verega koos. Mehe kõrval oli juhuslik möödakäija, kes kutsus välja politsei ja kiirabi.

"See oli õuduste tipp," kirjeldas Artur nähtut Sakalale. "Teda oli jalgadega näkku pekstud ning ta nägu oli üleni paistes ja riided olid verised."

Seda, et läbipekstu on tema sõber, Viljandi bussijaama platsil töötav taksojuht, sai Artur alles siis teada, kui politsei kannatanu nime küsis. "Ta sai rääkida, kuid läbi raskuste," sõnas Artur.

Ohver rääkis Arturi sõnul, et oli öösel saanud väljakutse Rakverre. Kui ta oli sinna jõudnud ja kolm klienti peale võtnud, sai ta neilt kaikaga vastu pead. Algas sõit Viljandi poole, sealjuures tehti vahepeatus Pärstis, kus kolm meest taksojuhti peksid. Siis võeti suund Viljandisse, kus teo toimepanijad ohvri ja auto maha jätsid. Arturi sõnul olid ründajad hiljaaegu Viru vanglast välja saanud noormehed. Praeguseks on politsei kuriteos kahtlustatavad isikud kinni pidanud. Kolmest kaks on alaealised.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Toomas Liiva sõnul on kaks noort vanusest hoolimata korduvalt politsei huviorbiidis olnud.

"See oleks võinud ükskõik keda tabada, see on šokeeriv ja jube," jätkas taksojuht Artur. Küsimusele, miks selline rünnak toimuda võis, Artur vastust anda ei osanud. "Meil ei ole mingit raha, see on lausa kopikaäri siin Viljandis," lausus taksojuht.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba kommenteeris, et kuigi juhtumi üksikasju veel selgitatakse, on selliste raskete kuritegude taga enamasti omakasu, kambavaim ja liigne alkoholi või ka narkootikumide tarvitamine. "Noored joovad koos alkoholi, kambavaimus kaob enesekontroll ja tekib plaan mõni inimene lihtsalt nii-öelda paika panna. Selline on levinuim stsenaarium, mis on teinud mitmest teismelisest jõhkra vägivallatseja," lausus Turba.

Täna pärastlõunal Rakvere kesklinnas olnud kümmekonnast taksojuhist ei osanud ükski öelda, kas sooviti öösel Viljandisse sõita. Küll aga olid kõik sohvrid, nende seas üks naine, ühte meelt. Nimelt kui olukord olnuks vastupidine, see tähendab, et Viljandis oleks tellitud Rakverest takso Rakverre sõiduks, siis poleks keegi seda tellimust täitnud. "Liiga kauge," põhjendas üks taksojuht. Küll aga oleksid kõik olnud sõiduga nõus, kui tellija olnuks tuttav.

Taksojuhtidele ei ole üllatuseks, et neid aeg-ajalt rünnatakse. Ühe taksojuhi sõnul on temal ründe puhuks varuks nuga. Mehe selgituse järgi kasutatakse levinud võttena seda, et tagaistuja tõmbab taksojuhil turvaöö ümber kaela. Nuga ongi selleks, et ründaja haardest vabaneda. Samuti viitas mees seljas olevale nahkjopele, millest pole kerge terariistaga läbi torgata.