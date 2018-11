10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Taskuraamatus oli, aga laudas ei olnud

Kõlab nagu mõistatus. Õige vastus – klassiviisiline söötmine Kaarli kolhoosis. Zootehnik oli igale lehmale söötmisklassi taskuraamatus välja arvutanud, ent laudarahvas ei teadnud sellest midagi. Lüpsjad andsid loomadele jõusööta nii, nagu nad seda paremaks pidasid. Soovitav on märkida lehmale antav jõusöödakogus nimetahvli tagaküljele. Enam-vähem kõigis majandeis on nii tehtud, ent Kaarli kolhoosi kahes laudas nimetahvleid polnudki. Katsugu siis lüpsja meeles pidada, missugusele loomale missugune kogus jõusööta anda. Sellised asjad tulid ilmsiks piirkondlikel nõupidamistel, millest võtsid osa majandite juhatajad, zootehnikud, karjabrigadirid ja osakonnajuhatajad. Mullusega võrreldes on piimatoodang alates septembrikuust rajoonis langenud. Oktoobris lüpsis iga lehm keskeltläbi 15 kg (pool kg päevas) piima vähem kui mullu. Tundub, et erilist põhjust lokku lüüa ei ole, sest kümne kuuga 192 enamlüpstud kilogrammi piima (möödunud aastaga võrreldes) on ka midagi. Aga kui langus kestab edasi, siis aasta lõpuks sulavad plussid hoopis kasinaks. Seepärast siis nõu peetigi, et upitada piimatoodang mullusele tasemele ja natuke kõrgemale ka. Ühe põhjusena, miks piim tagasi läks, märgiti kehva sügist. Põllutööd venisid ja loomakasvatus jäi tagaplaanile. Farmitööd ei jõutud korraldada nii, nagu peab.