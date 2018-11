Eesti Laulu poolfinaali pääses ka Rakverest pärit Emily J

Eesti Laulu poolfinaali pääsenud laulud on 216 seast selgunud. Teiste hulgas pürgib Eurovisionile Lääne-Virumaalt tuule tiibadesse saanud Emili Jürgens, esinejanimega Emily J. Koos xtra basicuga esitatakse lugu “Hold Me Close”, mille muusika ja sõnad on loonud Andrei Zevakin ja Igor Volhonski.