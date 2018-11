Rakvere võrgumehed heitlevad nädalalõpul Limbažis

"Seda matši läheme kindlasti võitma, võib isegi öelda, et see peaks olema kohustuslik võit. Oleme oma mängu samm-sammult parandanud, oleme aina meeskondlikumalt tegutsema hakanud ja ei saa kurta hetkeseisu üle. Viimases kohtumises Pärnuga oli meilgi võimalust see viiendasse geimi viia, ent tegime liialt omavigu, ses osas peame end parandama," rääkis Toode võrkpalliliidu pressiteenistusele.