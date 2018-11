See tammepuu on pakkumisel tasuta äraviimiseks.

Facebooki ostu-müügigruppides pakutakse mõnikord päris huvitavaid asju. Nii üritab üks Väike-Maarja elanik saada lahti kasvavast tammepuust. Raieluba on omaniku kinnitusel olemas ning tema soov on, et puu maha võetaks ja minema viidaks. Raha ta selle eest ei küsi.