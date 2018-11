Väike-Maarja tahab ühtlustada lasteaedade kohatasud

Rakke lasteaias tõuseks kehtivale määrusele tuginedes 2019. aastal kohatasu 43,2 euroni kalendrikuus, sest kohatasu on seotud alampalgamääraga. Väike-Maarja valla teistes lasteaedades ei ole kohatasu ja alampalgamäär seotud, kuna selle tõusul ei ole üks-ühest seost lasteaia kuludega.

Väike-Maarja, Simuna ja Kiltsi lasteaedades kehtib kindel kohatasu, mis on 20 eurot kuus ja mida ei rakendata kollektiivpuhkuse ajal (tavaliselt juulis). Lisaks tuleb lapsevanemal maksta toiduraha, mille suurus on 1.70 eurot päevas. Selle eest kindlustatakse lapsele kolmel korral päevas toitlustamine. Juhul, kui laps puudub lasteaiast ja lapsevanem on sellest teada andnud, siis toiduraha maksta ei ole vaja. Rakke lasteaias toiduraha täiendavalt ei korjata.